Pd | Letta va allo scontro con Draghi Redistribuzione Io sono il leader della sinistra | lui faccia il premier

(Di venerdì 21 maggio 2021) Nessun passo indietro da parte di Enricodopo il no diin conferenza stampa alla proposta deldel Pd di mettere una tassa di successione su donazioni ed eredità milionarie per finanziare una dote di dieci mila euro per metà dei diciottenni italiani. Segui su affaritaliani.it

PeonesMR : RT @Belzebu6663: Tutti a criticare #Letta ma fa quasi pena, è disperato : ha ereditato un partito in declino che nemmeno riesce ad allearsi… - florastr : @RobertoLocate14 @9Roby11 ?????? e la sua codardìa poi l'attribuisce ad altri...povero letta enrico si è reinventato m… - kiara86769608 : RT @ANotizia: Di Battista: «Vedere Enrico Letta sul palco unico del pensiero unico è stato un colpo allo stomaco» - Lucia39134555 : @petunianelsole Comunque Draghi sta cosa l’aveva già detta tempo fa. Anche all’europa quando si diceva di aumentare… - ClitoRider : RT @Belzebu6663: Tutti a criticare #Letta ma fa quasi pena, è disperato : ha ereditato un partito in declino che nemmeno riesce ad allearsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta allo

La Verità

...della discontinuità rispettozoppicante sistema targato Conte ed Arcuri, le regioni costrette ad adeguarsi e collaborare. NUOVE TASSE?/ Lo stop di Draghi (e Mattarella) alla proposta diMa ...Se l'accusa di privilegiare una politica di sussidi, terreno classico degli alleati di, cioè ... Persino un (piccolo) finanziamento per la ricerca di base per rimettere in piedi un settore...Con meno di due milioni di ore di ammortizzatori, dall’inizio della pandemia, il dato di aprile è il più basso in assoluto ...Il leader dei dem non arretra sulla tassa per i ricchi in favore dei 18enni, nonostante la bocciatura di ieri di Draghi. "Lui premier, io guido la sinistra" ...