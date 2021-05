Nuoto | Europei 2021 | Quadarella bis d’oro nei 1500 sl | Panziera d’argento nei 100 dorso 4×200 sl donne e Caramignoli | che podio!

(Di venerdì 21 maggio 2021) E anche la quinta giornata deglidiva in archivio. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) è stata ancora motivo di soddisfazione per i colori azzurri e la squadra guidata dal Direttore Tecnico Cesare Butini ha continuato a dare conferme sui propri standard elevati. Pronti, via e Simonaneistile libero ha concesso il bis. La campionessa del mondo in carica si è confermata a livello continentale, rendendosi protagonista di una prova in solitaria suggellata dal crono di 15’53?59. Un riferimento non da stropicciarsi gli occhi, ma da valutare positivamente se inquadrato nell’ottica di una preparazione che vorrà portare Simona al top della condizione ai Giochi di Tokyo. Festa tricolore completata da una coriacea Martina Rita, terza con il tempo ...

ROMA, 21 MAG - Secondo posto e medaglia d'argento per Margherita Panziera nei 100 dorso agli Europei di nuoto a Budapest. Una gara che è stata ripetuta per un problema tecnico nella prima finale, in c ...