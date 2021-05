“Non mollo”: dopo il no di Draghi, Letta insiste sulla tassa di successione (Di venerdì 21 maggio 2021) Il segretario del Partito democratico Enrico Letta è tornato a difendere la sua proposta di pagare una “dote” da diecimila euro ai diciottenni, finanziandola con l’aumento dell’imposta di successione sui cittadini più ricchi del paese. “Non mollo” ha dichiarato oggi su Twitter, dopo la risposta secca data ieri da Mario Draghi. “Non ne abbiamo mai parlato, non l’abbiamo mai guardata ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli”, aveva detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio, che stamattina con Letta ha tenuto un colloquio telefonico definito “lungo e cordiale” da Palazzo Chigi. Una conversazione che invece sarebbe stata piuttosto tesa, secondo quanto riportato da Marco Antonellis per TPI. Salvini: Draghi come Franco Baresi La ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021) Il segretario del Partito democratico Enricoè tornato a difendere la sua proposta di pagare una “dote” da diecimila euro ai diciottenni, finanziandola con l’aumento dell’imposta disui cittadini più ricchi del paese. “Non” ha dichiarato oggi su Twitter,la risposta secca data ieri da Mario. “Non ne abbiamo mai parlato, non l’abbiamo mai guardata ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli”, aveva detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio, che stamattina conha tenuto un colloquio telefonico definito “lungo e cordiale” da Palazzo Chigi. Una conversazione che invece sarebbe stata piuttosto tesa, secondo quanto riportato da Marco Antonellis per TPI. Salvini:come Franco Baresi La ...

