Mission: Impossible, Tom Cruise svela perché Steven Spielberg è stato importante per dare il via alla saga (Di sabato 22 maggio 2021) Mission: Impossible compie 25 anni e Tom Cruise ha ora svelato il motivo per cui Steven Spielberg è stato essenziale per dare il via al longevo progetto cinematografico. Mission: Impossible ha debuttato nei cinema venticinque anni fa e Tom Cruise ha parlato del film spiegando perché Steven Spielberg ha avuto un ruolo importante nel portare alla produzione del progetto. La star del franchise cinematografico ha rilasciato un'interessante intervista al sito Collider per riflettere sul successo delle avventure dell'agente Ethan Hunt e ha condiviso qualche aneddoto relativo all'esperienza vissuta sul set. Tom ... Leggi su movieplayer (Di sabato 22 maggio 2021)compie 25 anni e Tomha orato il motivo per cuiessenziale peril via al longevo progetto cinematografico.ha debuttato nei cinema venticinque anni fa e Tomha parlato del film spiegandoha avuto un ruolonel portareproduzione del progetto. La star del franchise cinematografico ha rilasciato un'interessante intervista al sito Collider per riflettere sul successo delle avventure dell'agente Ethan Hunt e ha condiviso qualche aneddoto relativo all'esperienza vissuta sul set. Tom ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Mission: Impossible, Tom Cruise svela perché Steven Spielberg è stato importante per dare il via alla saga… - FabioFZ3 : RT @MaleficentCatt1: Miao mission impossible ???? - cmqpiena : tra la denuncia per il furto subito e la mission impossible a piazza Caiazzo (dove il Trova iPhone aveva segnalato… - ancoranna : RT @MaleficentCatt1: Miao mission impossible ???? - delpieresefc : @pierpaolopretel questa estate hai una mission impossible!!!! ?????? #prelemi -