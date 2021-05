Massafra | mostra “Stratigrafie” | inaugurazione Vicoli corti

(Di sabato 22 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Ripercorrere luoghi e sensazioni, pietre e basolati, pellicole e visioni. Se il cinema indaga spesso il sottile rapporto tra immagine e storia, entrerà ancor più nel vivo della questione unacome «. Documenti / Memorie /Luoghi» che il festival «– Cinema di periferia» diorganizza tra le attività dell’edizione 2020-2021, in un progetto coprodotto dall’associazione culturale «Il Serraglio» e il Teatro delle Forche. L’appuntamento inaugurale si svolgerà sabato 22 maggio (con replica domenica 23), nel Quartiere Gesù Bambino di, in due turni orari – alle 18.00 e alle 19,30 – in cui saranno organizzati altrettanti tour in presenza, con il pubblico che sarà guidato durante l’esposizione ...

"Stratigrafie": s'inaugura sabato 22 maggio l'evento organizzato dal Festival "Vicoli corti". Fotografie di Cosimo Calabrese in mostra a Massafra ...
22 23 maggio - Performance teatrale itinerante "PPP_PASSI Per Piazze", a cura del Teatro delle Forche - Massafra. 22/05/2021. Un ritorno all'esperienza del camminare insieme, un ...