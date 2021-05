Malpensa | valigia imbottita di prezioso caviale | russo nei guai | sequestro e maxi multa

(Di venerdì 21 maggio 2021) Aveva tra gli effetti personali, 3 vasetti in vetro con la dicitura 'Black caviar astrakhan' per un totale complessivo di 300 grammi, ma aveva utilizzato l'uscita 'nulla da dichiarare'. Lo hanno ...

Gli ulteriori accertamenti, condotti grazie all'ausilio della Sezione Cites di Malpensa, hanno evidenziato che si trattava di 'Uova di Storione' (caviale), rientrante tra le specie protette di cui alla convenzione internazionale per la protezione di specie animali e vegetali a rischio estinzione.