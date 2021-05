Malattia Antonella Elia | una mutilazione che l’ha segnata per sempre

(Di venerdì 21 maggio 2021)rivela il periodo più difficile della sua vita: alle prese con un carcinoma. Come ha affrontato la situazione.esce allo scoperto. La conduttrice e opinionista, impegnata fra le altre cose nell’ultima edizione del GFVip, ha combattuto con un carcinoma al seno: la notizia è arrivata, come un fulmine a ciel sereno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

mu_antonella : @tatonissimo @solo_Vale_ No. Perché è una malattia contagiosa. -

Ultime Notizie dalla rete : Malattia Antonella

CheDonna.it

, questo il nome della volontaria, ha lottato strenuamente contro la. Il 5 aprile scorso, in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute, venne trasportata d'urgenza ...Il maggiore, 60enne, stava lottando contro unache non gli ha dato scampo. Impegnato ... concluso a Celano lo screening gratuito: su più… 15 minuti fa Il sindacoBuffone, l'...Ghiaccio, terra, peperoncino, mostro, fuoco, torta, salame piccante, cipolla, amuchina, fuoco: sono solo alcuni degli ingredienti delle 'pozioni' per ...Genova. Vaccini disponibili anche per i più piccoli, iniziando a ragionare sulla possibilità di vaccinare tutta la popolazione da 0 a 100 anni. Questo è lo spunto che emerso questa mattina durante la ...