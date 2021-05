Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Parma (Di venerdì 21 maggio 2021) Domani si apre la 38a e ultima giornata di Serie A 2020-21, al Ferraris la Sampdoria ospita il Parma. Claudio Ranieri saluta la Samp con i suoi aritmeticamente noni, non avrà a disposizione lo squalificato Thorsby in mezzo al campo che potrebbe essere sostituito dal giovane Askildsen. Al suo fianco Ekdal con Candreva e Jankto, in vantaggio su Damsgaard, a sinistra. Dietro mancherà Bereszynski, al suo posto Ferrari con Yoshida, Colley e Augello a completare il pacchetto difensivo davanti ad Audero. In attacco Quagliarella, Keita Balde e Gabbiadini lottano per due posti con i primi leggermente favoriti. Ultimi novanta minuti di Serie A per il Parma di D’Aversa, che deve fronteggiare ancora tantissime assenze. Sepe in porta con Bani, Alves e Valenti nella difesa a tre. In mediana possibile conferma per Laurini sulla fascia destra, mentre ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Domani si apre la 38a e ultima giornata di Serie A 2020-21, al Ferraris laospita il. Claudio Ranieri saluta la Samp con i suoi aritmeticamente noni, non avrà a disposizione lo squalificato Thorsby in mezzo al campo che potrebbe essere sostituito dal giovane Askildsen. Al suo fianco Ekdal con Candreva e Jankto, in vantaggio su Damsgaard, a sinistra. Dietro mancherà Bereszynski, al suo posto Ferrari con Yoshida, Colley e Augello a completare il pacchetto difensivo davanti ad Audero. In attacco Quagliarella, Keita Balde e Gabbiadini lottano per due posti con i primi leggermente favoriti. Ultimi novanta minuti di Serie A per ildi D’Aversa, che deve fronteggiare ancora tantissime assenze. Sepe in porta con Bani, Alves e Valenti nella difesa a tre. In mediana possibile conferma per Laurini sulla fascia destra, mentre ...

