Lazio zona gialla o bianca da lunedì 24 maggio 2021? I dati aggiornati del monitoraggio

(Di venerdì 21 maggio 2021) Si avvicina ildegli esperti della cabina di regia e la domanda è sempre la stessa: l’Italia cambierà (nuovamente) “colore”? Ora che il Paese, da qualche settimana, ha ingranato la marcia e sta ripartendo, con una road map messa a punto per dare il via libera ad altre attività – ferme da mesi – di rialzare la saracinesca, gli italiani si domandano se cambierà qualcosa e se ci saranno territori che passeranno in. Sì, perché con il nuovo Decreto Draghi, sono state reintrodotte la, con la possibilità di allentare le misure e dare “respiro” a molte categorie. Leggi anche:in tutta Italia, ecco da quando e cosa cambia: le previsioni dei tecnici E se da una parte uno studio dei tecnici del Ministero ...

E regioni come Lombardia, Emilia - Romagna eche potrebbero diventare bianche dal 14 giugno. ... "Andiamo verso la soglia 50 che vuol direbianca se si rimane al di sotto per tre settimane. ...Le date previste In base al decreto del 18 maggio entrano inbianca dal 1° giugno Friuli ... L'Umbria, la Lombardia e ilattendono fiduciose il monitoraggio del 28 maggio. Che può dare il via ...La curva dei contagi è in costante discesa in Italia e già da giugno molte regioni si coloreranno di bianco, la fascia di rischio minore in cui è possibile riaprire tutte le attività, mantenendo sempr ...