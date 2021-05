Lady Gaga shock, stuprata ed incinta quando aveva 19 anni (Di venerdì 21 maggio 2021) La star del pop Lady Gaga ha rivelato di essere stata stuprata da un produttore musicale quando aveva 19 anni e di essere rimasta incinta. Lo riporta la Bbc. Parlando nel primo episodio della nuova serie... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 maggio 2021) La star del popha rivelato di essere statada un produttore musicale19e di essere rimasta. Lo riporta la Bbc. Parlando nel primo episodio della nuova serie...

