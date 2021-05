La tregua tra Israele e Palestina regge: Hamas rivendica la vittoria (Di venerdì 21 maggio 2021) Alle 2 di questa notte (l'una in Italia) è iniziato il tanto atteso cessate il fuoco tra Palestina e Israele, un risultato che solo pochi giorni fa sembrava quasi impossibile da raggiungere. L'accordo ... Leggi su globalist (Di venerdì 21 maggio 2021) Alle 2 di questa notte (l'una in Italia) è iniziato il tanto atteso cessate il fuoco tra, un risultato che solo pochi giorni fa sembrava quasi impossibile da raggiungere. L'accordo ...

