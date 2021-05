La comunity di Overwatch si divide sulle novità dell’Overwatch 2

Leggi su esports247

(Di venerdì 21 maggio 2021) Blizzard ha dato un annuncio shock ai suoi tifosi: l’2 PVP verrà trasformato in un 5 contro 5 al posto dell’odierno 6 contro 6. Questo significa che ogni squadra d’ora in poi avrà due Support, due eroi del danno ma solamente un carrarmato. Come ci si poteva aspettare ladi esports e più in generale tutti i tifosi ed appassionati di questo gioco sono rimasti a bocca aperta per questa svolta. I pareri sono discordanti: le franchige sono ottimiste e felici di questa, i giocatori invece abbastanza infuriati. Molti pro hanno commentato su Twitter questo nuovo format sarà molto più noioso del precedente. Il due volte campione diMatthew ‘super’ DeLisi ha affermato di non volere neanche sapere il perchè di questo scellerato cambiamento. Sono però arrivati anche commenti positivi, come per ...