Advertising

ETGazzetta : Il Werder si affida al fedelissimo Schaaf per una salvezza in extremis #Bundesliga -

Ultime Notizie dalla rete : Werder affida

La Gazzetta dello Sport

Cosa aspettarsi dal fine settimana in Bundesliga? L'ultima giornata distribuisce i brividi nel fondo classifica. In testa è tutto deciso: Bayern campione, Lipsia, Wolfsburg e Borussia Dortmund in ...Cosa aspettarsi dal fine settimana in Bundesliga? L'ultima giornata distribuisce i brividi nel fondo classifica. In testa è tutto deciso: Bayern campione, Lipsia, Wolfsburg e Borussia Dortmund in ...Florian Kohfeldt non è più il manager del Werder Brema. A una giornata dal termine della Bundesliga, il club tedesco - terzultimo e quindi.