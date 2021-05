Il fratello mai visto di Denise Pipitone: Ecco chi è Kevin (Di venerdì 21 maggio 2021) Tutti negli anni, ma soprattutto nell’ultimo periodo, abbiamo imparato a conoscere Piera Maggio e la sua piccola Denise, scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo; abbiamo appreso che la piccola porta il cognome dell’ex marito della Maggio, che l’ha cresciuta, pur essendo figlia di Piero Pulizzi. Chi è Kevin Ma quello che forse non tutti sanno è che Piera ha anche un altro figlio, Kevin, figlio di Tony Pipitone, suo ex marito, che oggi ha 28 anni; di lui non si sa quasi nulla, la madre ha sempre cercato di tenerlo lontano dalle telecamere e recentemente ha ammesso di avere un grande rimpianto, quello di non avergli dedicato abbastanza tempo. La consapevolezza di questa mancanza, se così si può dire, l’ha acquisita nel momento in cui lui stesso le avrebbe detto: “Mamma, tu hai perso una figlia, ma anche io ho ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 21 maggio 2021) Tutti negli anni, ma soprattutto nell’ultimo periodo, abbiamo imparato a conoscere Piera Maggio e la sua piccola, scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo; abbiamo appreso che la piccola porta il cognome dell’ex marito della Maggio, che l’ha cresciuta, pur essendo figlia di Piero Pulizzi. Chi èMa quello che forse non tutti sanno è che Piera ha anche un altro figlio,, figlio di Tony, suo ex marito, che oggi ha 28 anni; di lui non si sa quasi nulla, la madre ha sempre cercato di tenerlo lontano dalle telecamere e recentemente ha ammesso di avere un grande rimpianto, quello di non avergli dedicato abbastanza tempo. La consapevolezza di questa mancanza, se così si può dire, l’ha acquisita nel momento in cui lui stesso le avrebbe detto: “Mamma, tu hai perso una figlia, ma anche io ho ...

