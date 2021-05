I precedenti di Valeri con la Juve in serie A. Spunta un dato

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 21 maggio 2021) Reduce dalla non esaltante prova al VAR nella finale di Coppa Italia fra Atalanta –ntus diretta da Massa,dirige proprio i bianconeri a Bologna nell’ultima giornata di campionato. L’arbitro romano ha diretto 29 volte lantus in campionato; i torinesi hanno perso in 4 circostanze e vinto 16 volte. Ecco il dettaglio. CAMPIONATO 2007 – 2008 1. SAMPDORIA –NTUS 3 – 3, XXXVIII GIORNATA, 17 MAGGIO 2008. CAMPIONATO 2009 – 2010 2. CHIEVO V. –NTUS 1 – 0. XX GIORNATA, 17 GENNAIO 2010. La rete di Sardo al 33’ spegne tutte le polemiche, ma l’arbitraggio è pessimo; al 10’ è anche negato un calcio di rigore ai locali per fallo di Grosso su Sardo.3.NTUS – PALERMO 0 – 2. XXVI GIORNATA, 28 FEBBRAIO 2010.4.NTUS – CAGLIARI 1 – 0. XXXIII GIORNATA, 11 ...