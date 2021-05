I Foo Fighters eseguono 'Chasing Birds' dal vivo: guarda il video in esclusiva Tgcom24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Da poco hanno pubblicato il loro nuovo album 'Medicine at Midnight' e sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame. Sono i Foo Fighters di Dave Grohl. Tgcom24 vi presenta in esclusiva un video in cui la band esegue dal vivo ' Chasing Birds ', quarto singolo estratto dal loro decimo lavoro in studio. - - > Leggi Anche La medicina di mezzanotte dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 21 maggio 2021) Da poco hanno pubblicato il loro nuovo album 'Medicine at Midnight' e sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame. Sono i Foodi Dave Grohl.vi presenta inunin cui la band esegue dal', quarto singolo estratto dal loro decimo lavoro in studio. - - > Leggi Anche La medicina di mezzanotte dei ...

Guarda una versione live esclusiva di "Chasing Birds" dei Foo Fighters

