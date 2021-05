Highlights giugno 2021 Cartoon Network

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 21 maggio 2021) TEEN TITANS GO! – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV ASSOLUTA Dal 7, dal lunedì al venerdì, alle 19.15 Arrivano su(canale 607 di Sky) i nuovi episodi in Prima TV assoluta di TEEN TITANS GO!, l’amatissima serie con protagonista il gruppo di eroi più divertenti e irriverenti di sempre. L’appuntamento è a partire dal 7, dal lunedì al venerdì, alle 19.15. In queste inedite puntate i fan potranno assistere ad uno specialissimo crossover con le DC Super Hero Girls, al ‘sinistro’ compleanno di Bibi, Robin che tenta di spiegare al gruppo la forza dell’essere pazienti e vecchi nemici che torneranno alla ribalta… Tante, straordinarie missioni quindi per il gruppo di supereroi composto come sempre da: Robin, il leader del team che, nonostante non abbia dei veri e propri super poteri, conosce ...