Giorgio Armani torna per primo a sfilare in presenza: si inizia il 21 giugno con la collezione Uomo, poi l’Alta Moda (Di venerdì 21 maggio 2021) È stato il primo a decidere di blindare la sua passerella e ora, a più di un anno di distanza, è il primo a riaprire le porte al pubblico. Giorgio Armani detta ancora una volta la linea. E i tempi. Alla luce “dell’attuale generale miglioramento della situazione sanitaria“, Re Giorgio ha annunciato che le sue prossime sfilate saranno in presenza, con gli addetti ai lavori finalmente di nuovo ai loro posti di combattimento. Il primo appuntamento in calendario è il 21 giugno, quando la sua collezione Uomo primavera/estate 2022 sfilerà nel cortile di via Borgonuovo 21, sede che ospitava storicamente i defilé del marchio prima dell’apertura dell’Armani Teatro di via Bergognone. Poi, il 6 luglio, sarà la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) È stato ila decidere di blindare la sua passerella e ora, a più di un anno di distanza, è ila riaprire le porte al pubblico.detta ancora una volta la linea. E i tempi. Alla luce “dell’attuale generale miglioramento della situazione sanitaria“, Reha annunciato che le sue prossime sfilate saranno in, con gli addetti ai lavori finalmente di nuovo ai loro posti di combattimento. Ilappuntamento in calendario è il 21, quando la suaprimavera/estate 2022 sfilerà nel cortile di via Borgonuovo 21, sede che ospitava storicamente i defilé del marchio prima dell’apertura dell’Teatro di via Bergognone. Poi, il 6 luglio, sarà la ...

