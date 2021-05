Gianna Nannini | rinviato al 2022 il concerto-evento a Firenze | date e biglietti

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 21 maggio 2021) La regina del rock, in attesa deldiche è stato, torna con il tour estivo 2021è pronta a tornare in tour: in attesa delallo Stadio Artemio Franchi di, che è stato posticipato al 28 maggioalla luce delle vigenti norme sui grandi eventi, la regina del rock italiano torna questa estate ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante con il tour in tutta Italia Piano Forte e– La Differenza, dal titolo del suo ultimo album La Differenza, anche per sottolineare le due anime della sua musica: piano e ...