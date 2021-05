Genoa, Scamacca: “Cambio di procuratore? Ho scelto liberamente” (Di venerdì 21 maggio 2021) “Sto leggendo in questi giorni tante falsità. Voglio solo dire che ho scelto liberamente di affidarmi ad Alessandro Lucci perché lo ritenevo un passo importante per la mia carriera”. Con queste parole, pubblicate sul proprio profilo Instagram, il giocatore del Sassuolo, attualmente in prestito al Genoa, Gianluca Scamacca ha voluto chiarire la situazione in merito al Cambio di procuratore. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) “Sto leggendo in questi giorni tante falsità. Voglio solo dire che hodi affidarmi ad Alessandro Lucci perché lo ritenevo un passo importante per la mia carriera”. Con queste parole, pubblicate sul proprio profilo Instagram, il giocatore del Sassuolo, attualmente in prestito al, Gianlucaha voluto chiarire la situazione in merito aldi. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Genoa , #Scamacca sul cambio procuratore: 'Ho scelto liberamente' - sportface2016 : #SerieA | #CagliariGenoa, i convocati di Davide #Ballardini: assenti #Scamacca e #Biraschi - buoncalcio : Cagliari-Genoa, i convocati di Ballardini. Prima volta per Kallon, assente Scamacca - sportli26181512 : Coppa Italia, classifica marcatori: Scamacca capocannoniere nel 2020/21: La manifestazione si è chiusa con il succe… - andrea84go : @Orli19831 No Veronique, sai che a me piace Scamacca, lo dico sempre.. lascia stare che faccia panca a Genoa, dagli… -