Fiorentina, Iachini: “Con la continuità avremmo avuto punti in più” (Di venerdì 21 maggio 2021) “La continuità di lavoro porta convinzioni, lavorare insieme abbassa la percentuale degli errori. Questo è un dato al quale non si può controbattere guardando anche alle altre squadre tipo l’Atalanta, Lazio o Hellas e Sassuolo. Il lavoro sul campo si ritrova e dunque arrivano anche più punti. L’abbiamo visto anche noi l’anno scorso nel finale del campionato. In due mesi siamo migliorati, figuriamoci nella continuità di anni. Sarebbe stato importante e avremmo avuto dei punti in più, quanti però non si può sapere”. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini nel corso della conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Crotone. Si preannuncia un ampio turn over: “Rispettiamo molto il Crotone. Sta giocando bene e ha uno dei cannonieri ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) “Ladi lavoro porta convinzioni, lavorare insieme abbassa la percentuale degli errori. Questo è un dato al quale non si può controbattere guardando anche alle altre squadre tipo l’Atalanta, Lazio o Hellas e Sassuolo. Il lavoro sul campo si ritrova e dunque arrivano anche più. L’abbiamo visto anche noi l’anno scorso nel finale del campionato. In due mesi siamo migliorati, figuriamoci nelladi anni. Sarebbe stato importante edeiin più, quanti però non si può sapere”. Lo ha detto il tecnico della, Beppenel corso della conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Crotone. Si preannuncia un ampio turn over: “Rispettiamo molto il Crotone. Sta giocando bene e ha uno dei cannonieri ...

