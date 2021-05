Europei nuoto 2021: Pellegrini argento nei 200, bronzo per Razzetti (Di venerdì 21 maggio 2021) Federica Pellegrini deve accontentarsi, si fa per dire, della medaglia d’argento nei 200 m stile agli Europei nuoto 2021 in corso a Budapest. La gara è stava vinta dalla ceca Barbira Seemanova con il tempo di 1’56?27 che ha preceduto per solo due centesimi la divina. In campo maschile, Alberto Razzetti è bronzo nei 200 misti, portando cosi a 30 le medaglie azzurre in questa edizione. Europei nuoto 2021: altre tre medaglie per l’Italia? La Pellegrini fallisce il quinto successo consecutivo nella sua specialità per appena due centesimi che l’hanno separata dalla ceca Seemanova. La campionessa azzurra ha disputato comunque una buona gara come lei stessa ha dichiarato a fine gara: “Ero un po’ ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) Federicadeve accontentarsi, si fa per dire, della medaglia d’nei 200 m stile agliin corso a Budapest. La gara è stava vinta dalla ceca Barbira Seemanova con il tempo di 1’56?27 che ha preceduto per solo due centesimi la divina. In campo maschile, Albertonei 200 misti, portando cosi a 30 le medaglie azzurre in questa edizione.: altre tre medaglie per l’Italia? Lafallisce il quinto successo consecutivo nella sua specialità per appena due centesimi che l’hanno separata dalla ceca Seemanova. La campionessa azzurra ha disputato comunque una buona gara come lei stessa ha dichiarato a fine gara: “Ero un po’ ...

