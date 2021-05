Elettra Lamborghini, le critiche di Beppe Braida: “Sembra un alieno” (Di venerdì 21 maggio 2021) Niente da fare, Sembra proprio che a un certo gruppo di naufraghi Elettra Lamborghini non piaccia troppo (almeno come opinionista de L’Isola dei Famosi). La scorsa settimana il visconte Ferdinando Guglielmotti c’è andato giù pesante ed ha detto che l’ereditiera è “inutile e noiosa, senza opinioni intelligenti in studio“. Come se non bastasse anche Daniela Martani si è lamentata dell’opinionista dicendo di essere delusa da alcune frasi che le ha riservato. Adesso è arrivata anche la critica di Beppe Braida, che in un’intervista radio rilasciata al programma Turchesando ha detto che Sembra che ad Elettra Lamborghini non importi nulla di ciò che accade in Honduras. “Lei la definisco un alieno. Perché Sembra che sia seduta ... Leggi su biccy (Di venerdì 21 maggio 2021) Niente da fare,proprio che a un certo gruppo di naufraghinon piaccia troppo (almeno come opinionista de L’Isola dei Famosi). La scorsa settimana il visconte Ferdinando Guglielmotti c’è andato giù pesante ed ha detto che l’ereditiera è “inutile e noiosa, senza opinioni intelligenti in studio“. Come se non bastasse anche Daniela Martani si è lamentata dell’opinionista dicendo di essere delusa da alcune frasi che le ha riservato. Adesso è arrivata anche la critica di, che in un’intervista radio rilasciata al programma Turchesando ha detto cheche adnon importi nulla di ciò che accade in Honduras. “Lei la definisco un. Perchéche sia seduta ...

Advertising

RVallesina : Tinie - Whoppa (feat. Elettra Lamborghini) - GammaStereoRoma : Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare) - akasette : mi viene troppo voglia di urlare a k a 7 e v e n all'inizio di ogni canzone come elettra, elettra lamborghini… - CuoreDiPanda : RT @HuertDeAuteuil: Io sogno il momento in cui anche noi potremo liberare sul palco dell’eurovision la nostra innata anima trash mandando t… - GuyOverboard : Quindi alla finale c’è il marito di Elettra Lamborghini come ospite? ?? #eurovision #esc2021 #escita -