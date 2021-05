Dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hamas bisogna tornare al dialogo (Di venerdì 21 maggio 2021) È necessario trattare con Hamas? E con quali argomenti? In passato Israele ha negoziato con l’Olp di Yasser Arafat. Anche oggi, bisogna cercare nuovi modi per scongiurare giorni così sanguinosi che alimentano l’odio e la frustrazione. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 21 maggio 2021) È necessario trattare con? E con quali argomenti? In passatoha negoziato con l’Olp di Yasser Arafat. Anche oggi,cercare nuovi modi per scongiurare giorni così sanguinosi che alimentano l’odio e la frustrazione. Leggi

Agenzia_Ansa : Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas è 'reciproco e simultaneo' e arriva dopo 11 giorni di guerra - pierofassino : Finalmente cessate il fuoco in #medioriente Dopo l’annuncio di Israele, anche la conferma di Hamas. Adesso non si p… - ilriformista : Dopo quasi 250 morti in 11 giorni si fermano le ostilità tra #Hamas e #Israele - Hi6hVolta6e : RT @ilmanifesto: LA TREGUA PROMESSA #ilmanifesto #laprima del 21 maggio Dopo 11 giorni di raid su Gaza e razzi dalla Striscia, 12 vittim… - AndreaBotti12 : ???? #PALESTINA Dopo 11 giorni di ostilità #Israele approva il cessate il fuoco. La conferma arriva anche da #Hamas,… -