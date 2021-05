Crotone | Cosmi | “Salutare questa stagione nel miglior modo possibile”

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Non èl’unica settimana mirata non solo all’aspetto tattico o tecnico ma motivazionale. Per tanti può essere la gara di addio alla serie A, per altri un semplice arrivederci, per cui ci sono motivi individuali che sommati ai generali possono permetterci di poternel”. Queste le parole del tecnico delSersealla vigilia dell’ultima sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma domani sera allo Scida. “Tutte e due le squadre , con le dovute proporzioni , non abbiamo fatto lache volevamo fare all’inizio, ma entrambe hanno trovato due bomber: Simy e Vlahovic” ha concluso. SportFace.

Serse, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Serseha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara ...- Problemi in difesa per ilha gli uomini contati, ma recupera Messias . Nella Fiorentina senza Pezzella e Dragowski squalificati dentro M. Quarta o Igor e Terracciano ...Al termine dell’ultimo allenamento il tecnico Serse Cosmi ha diramato la lista dei convocati dell’ultima gara della stagione, in programma sabato 22 maggio alle ore 20:45 tra Crotone e Fiorentina all’ ...Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, l’allenatore del Crotone Serse Cosmi ha parlato così in conferenza stampa oggi: “Vi do il bollettino medico chiaro. Oltre ai due squalificati (Magallan e ...