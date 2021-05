Certificato digitale europeo: accordo nella Ue, entrerà in funzione il 1 luglio (Di venerdì 21 maggio 2021) Il regolamento entrerà in vigore il primo luglio, con un periodo di introduzione graduale di sei settimane per il rilascio dei certificati per gli Stati membri che necessitano di tempo aggiuntivo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 21 maggio 2021) Il regolamentoin vigore il primo, con un periodo di introduzione graduale di sei settimane per il rilascio dei certificati per gli Stati membri che necessitano di tempo aggiuntivo L'articolo proviene da Firenze Post.

