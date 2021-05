Calendario scolastico 2021/22: quando iniziano le lezioni a settembre. Le date per regione [In aggiornamento] (Di venerdì 21 maggio 2021) Calendario scolastico 2021/22: quando iniziano e terminano le lezioni in ogni regione. Alcune regioni hanno già deliberato i calendari scolastici per il prossimo anno scolastico, altre lo faranno nelle prossime settimane. La sospensione dell'attività didattica interessa tutte le regioni nelle stesse date (con qualche eccezione) nei periodi di festività come Natale e Pasqua, varia invece l'inizio e la fine dell'anno scolastico. L'articolo Calendario scolastico 2021/22: quando iniziano le lezioni a settembre. Le date per regione In aggiornamento . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 maggio 2021)/22:e terminano lein ogni. Alcune regioni hanno già deliberato i calendari scolastici per il prossimo anno, altre lo faranno nelle prossime settimane. La sospensione dell'attività didattica interessa tutte le regioni nelle stesse(con qualche eccezione) nei periodi di festività come Natale e Pasqua, varia invece l'inizio e la fine dell'anno. L'articolo/22:le. LeperIn

Advertising

zazoomblog : Calendario scolastico 2021-22 in Friuli Venezia Giulia le lezioni iniziano il 16 settembre - #Calendario… - orizzontescuola : Calendario scolastico 2021/22: quando iniziano le lezioni a settembre. Le date per regione [In aggiornamento] - orizzontescuola : Calendario scolastico 2021/22, in Friuli Venezia Giulia le lezioni iniziano il 16 settembre - regioneFVGit : Istruzione: ok a calendario scolastico 2021/2022. Lo riferisce @alessiarosolen. L'inizio delle lezioni viene fissa… - FraLauricella : #DraghinonèMandrake Cosa sta facendo per il calendario del nuovo anno scolastico? Il prossimo anno ci saranno novit… -