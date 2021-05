Calciomercato Juventus, beffa dalla Spagna | E’ fatta col Barcellona (Di venerdì 21 maggio 2021) La Juventus perde il treno per Sergio Aguero: l’argentino è pronto per vestire la maglia del Barcellona La Juventus sta cercando con insistenza un attaccante per rinforzare la rosa in… L'articolo Calciomercato Juventus, beffa dalla Spagna E’ fatta col Barcellona è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 21 maggio 2021) Laperde il treno per Sergio Aguero: l’argentino è pronto per vestire la maglia delLasta cercando con insistenza un attaccante per rinforzare la rosa in… L'articoloE’colè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato - #Juventus, quasi tutto fatto per l’addio di Douglas #Costa: c’è il #Gremio - tuttosport : Calciomercato Juve, in caso di addio a #Pirlo #Gattuso in pole - Gazzetta_it : #calciomercato panchine: la #Juventus aspetta il sì di #Zidane, il #RealMadrid ha pronto un biennale per #Allegri - calciomercatoit : ?? #Juventus - Intreccio dall'Inghilterra: #Solskjaer avrebbe già avviato i contatti con #Ronaldo ?? #CMITmercato - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #CristianoRonaldo #Juventus verso #JuveInter #JuventusInter #Cristiano ??… -