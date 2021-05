Bitcoin, altro calo su stretta dalla Cina: una settimana sulle montagne russe (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Non è stato profondo come quello registrato mercoledì, ma nella giornata odierna il Bitcoin ha registrato un nuovo forte ribasso. Nel pomeriggio, infatti, il suo prezzo è passato da 41.478 dollari a 37.096 dollari in pochi minuti, secondo dati di CoinMarketCap. La nuova spallata alla più popolare delle criptovalute è arrivata ancora dalle autorità cinesi, le quali puntano a reprimere il mining e il trading dei crypto asset. Il vice premier cinese Liu He e il Consiglio di Stato hanno affermato in una dichiarazione che è necessaria una regolamentazione più rigorosa per proteggere il sistema finanziario, sottolineando che è fondamentale “reprimere il comportamento di mining e trading di Bitcoin e prevenire risolutamente la trasmissione dei rischi individuali al campo sociale“. Il ribasso odiero è stata un’ulteriore tappa delle ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Non è stato profondo come quello registrato mercoledì, ma nella giornata odierna ilha registrato un nuovo forte ribasso. Nel pomeriggio, infatti, il suo prezzo è passato da 41.478 dollari a 37.096 dollari in pochi minuti, secondo dati di CoinMarketCap. La nuova spallata alla più popolare delle criptovalute è arrivata ancora dalle autorità cinesi, le quali puntano a reprimere il mining e il trading dei crypto asset. Il vice premier cinese Liu He e il Consiglio di Stato hanno affermato in una dichiarazione che è necessaria una regolamentazione più rigorosa per proteggere il sistema finanziario, sottolineando che è fondamentale “reprimere il comportamento di mining e trading die prevenire risolutamente la trasmissione dei rischi individuali al campo sociale“. Il ribasso odiero è stata un’ulteriore tappa delle ...

