Bergamo, l’estate per bambini e adolescenti: da lunedì 24 il bando (Di venerdì 21 maggio 2021) Vista la positiva esperienza nella gestione delle attività estive dello scorso anno mediante un Patto educativo di territorio (Estate insieme 2020) che, pur nel pieno dell’emergenza epidemiologica, ha consentito la realizzazione di un sistema territoriale di proposte estive, il Comune di Bergamo ripropone la stessa formula anche per l’estate 2021. In questi anni l’Amministrazione ha lavorato, in sinergia con le realtà del territorio, alla costruzione di azioni di sistema tra tutti i soggetti che, a diverso titolo, operano in campo educativo nella convinzione che l’educazione di qualità, in tutte le età, sia decisiva per la costruzione di legami sociali significativi nelle comunità. Il lavoro si è strutturato su tre assi portanti: la città come contesto inclusivo capace di valorizzare le differenze; la città come spazio che può generare benessere e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 maggio 2021) Vista la positiva esperienza nella gestione delle attività estive dello scorso anno mediante un Patto educativo di territorio (Estate insieme 2020) che, pur nel pieno dell’emergenza epidemiologica, ha consentito la realizzazione di un sistema territoriale di proposte estive, il Comune diripropone la stessa formula anche per2021. In questi anni l’Amministrazione ha lavorato, in sinergia con le realtà del territorio, alla costruzione di azioni di sistema tra tutti i soggetti che, a diverso titolo, operano in campo educativo nella convinzione che l’educazione di qualità, in tutte le età, sia decisiva per la costruzione di legami sociali significativi nelle comunità. Il lavoro si è strutturato su tre assi portanti: la città come contesto inclusivo capace di valorizzare le differenze; la città come spazio che può generare benessere e ...

AmoBergamo : #Bergamo Inizia l’estate in Val di Scalve: riparte il servizio di bus navetta per la Diga del Gleno - Ryanair_IT : RT @MilanBergamoBGY: @Ryanair_IT ha lanciato oggi 18 maggio una nuova rotta estiva da Milano Bergamo a Minorca, operativa due volte alla se… - LucchiCristiano : @ApacheRossonero Purtroppo non si può, è ci tocca anche il covid e tutte le schifezze del terzo millennio. Se ci f… - MD80it : Ryanair: nuove rotte da Milano Bergamo a Minorca e da Verona a Manchester per l’estate 2021 - MilanBergamoBGY : @Ryanair_IT ha lanciato oggi 18 maggio una nuova rotta estiva da Milano Bergamo a Minorca, operativa due volte alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo l’estate L'estate dei più giovani a Bergamo. Ecco le attività estive con Palazzo Frizzoni L'Eco di Bergamo