Amazon non ha problemi di spread: i suoi bond sono affidabili quanto quelli di Stato (Di venerdì 21 maggio 2021) di Alberto Chiumento (fonte: lavoce.info) La società di Jeff Bezos ha emesso bond per 18 miliardi di dollari. A spingerla all’operazione non sembra essere stata una reale necessità di denaro. Ma la vera novità è che il differenziale con i titoli di debito americano è Stato praticamente azzerato. spread quasi azzerato Amazon ha stabilito un nuovo record. In questo caso, non si tratta della rapidità di consegna e nemmeno della semplicità di fare un reso. Si tratta invece della credibilità e della fiducia che gli investitori e il mercato ripongono nell’azienda americana. Il 10 maggio la società di Jeff Bezos ha infatti emesso obbligazioni per un valore totale di 18,5 miliardi di dollari, ma il record non riguarda neppure la mole di capitale raccolta sui mercati. Il primato – come riporta il Financial Times – è il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) di Alberto Chiumento (fonte: lavoce.info) La società di Jeff Bezos ha emessoper 18 miliardi di dollari. A spingerla all’operazione non sembra essere stata una reale necessità di denaro. Ma la vera novità è che il differenziale con i titoli di debito americano èpraticamente azzerato.quasi azzeratoha stabilito un nuovo record. In questo caso, non si tratta della rapidità di consegna e nemmeno della semplicità di fare un reso. Si tratta invece della credibilità e della fiducia che gli investitori e il mercato ripongono nell’azienda americana. Il 10 maggio la società di Jeff Bezos ha infatti emesso obbligazioni per un valore totale di 18,5 miliardi di dollari, ma il record non riguarda neppure la mole di capitale raccolta sui mercati. Il primato – come riporta il Financial Times – è il ...

