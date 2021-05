Alessandra Moretti racconta: 'Sono stata minacciata di essere sfregiata' (Di venerdì 21 maggio 2021) La denuncia dell'eurodeputata Alessandra Moretti scuote il mondo politico ed subito è scattata la solidarietà nei suoi confronti da parte di colleghi e amici. Moretti infatti è stata minacciata di ... Leggi su globalist (Di venerdì 21 maggio 2021) La denuncia dell'eurodeputatascuote il mondo politico ed subito è scattata la solidarietà nei suoi confronti da parte di colleghi e amici.infatti èdi ...

lauraboldrini : Solidarietà a @ale_moretti per le minacce ricevute. Hai fatto bene Alessandra a denunciare. La violenza e la misogi… - DavidSassoli : Le vergognose minacce ad Alessandra #Moretti sono la spia e il sintomo di una certa visione della politica fatta di… - zazoomblog : Alessandra Moretti racconta: Sono stata minacciata di essere sfregiata - #Alessandra #Moretti #racconta: #stata - vatenacttencass : RT @lauraboldrini: Solidarietà a @ale_moretti per le minacce ricevute. Hai fatto bene Alessandra a denunciare. La violenza e la misoginia i… - MazzaliVanna : RT @lauraboldrini: Solidarietà a @ale_moretti per le minacce ricevute. Hai fatto bene Alessandra a denunciare. La violenza e la misoginia i… -