Alessandra Moretti minacce per l'eurodeputata: "Qualcuno userà l'acido"

Alessandra Moretti pubblica lo screen di un messaggio ricevuto dopo la sua ospitata ieri sera in televisione

l'eurodeputata del Partito Democratica Alessandra Moretti è stata minacciata dopo la sua partecipazione ieri sera alla trasmissione Diritto e Rovescio di Rete4. Un hater le ha inviato un messaggio sui social scrivendo che non ha gradito la sua presenza in televisione e che non si deve meravigliare Se un giorno Qualcuno le cambierà i connotati "con l'acido in faccia". La denuncia l'ha resa nota la stessa eurodeputata pubblicando lo screen del messaggio su Facebook con tanto del nome dell'account del destinatario, Biagio Semprini.

lauraboldrini : Solidarietà a @ale_moretti per le minacce ricevute. Hai fatto bene Alessandra a denunciare. La violenza e la misogi… - DavidSassoli : Le vergognose minacce ad Alessandra #Moretti sono la spia e il sintomo di una certa visione della politica fatta di… - eurodeputatipd : Si tratta di un gesto di violenza da condannare. Non possiamo permettere che queste forme di intimidazione riducan… - foggylady : RT @ultimenotizie: L'eurodeputata del Pd Alessandra #Moretti minacciata di essere sfregiata, 'magari con dell'acido in faccia', da un hater… - MaurizioGiane13 : RT @lauraboldrini: Solidarietà a @ale_moretti per le minacce ricevute. Hai fatto bene Alessandra a denunciare. La violenza e la misoginia i… -