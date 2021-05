Accomuna tifosi atalantini ai morti di Covid su Facebook: l’onorevole Belotti lo querela (Di venerdì 21 maggio 2021) “Nelle prossime ore presenterò una querela in questura perché non si possono offendere in questo modo gli oltre seimila morti bergamaschi per Covid nonchè i tifosi atalantini”. Lo annuncia il parlamentare della Lega di Bergamo Daniele Belotti dopo un paio di ignobili post pubblicati a commento di alcune notizie sulla finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus. Nella fattispecie un utente ha pubblicato, sulla pagina Facebook di Bergamonews, a margine della notizia “Dodici preti e 70 sindaci: da Bergamo a Reggio Emilia tre pullman di super tifosi”, un fotomontaggio con una colonna di camion militari con bandiere nerazzurre e la scritta “I tifosi dell’Atalanta si recano al Mapei Stadium”. In un altro commento ha aggiunto, alla vergognosa ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 maggio 2021) “Nelle prossime ore presenterò unain questura perché non si possono offendere in questo modo gli oltre seimilabergamaschi pernonchè i”. Lo annuncia il parlamentare della Lega di Bergamo Danieledopo un paio di ignobili post pubblicati a commento di alcune notizie sulla finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus. Nella fattispecie un utente ha pubblicato, sulla paginadi Bergamonews, a margine della notizia “Dodici preti e 70 sindaci: da Bergamo a Reggio Emilia tre pullman di super”, un fotomontaggio con una colonna di camion militari con bandiere nerazzurre e la scritta “Idell’Atalanta si recano al Mapei Stadium”. In un altro commento ha aggiunto, alla vergognosa ...

Ultime Notizie dalla rete : Accomuna tifosi Accomuna tifosi atalantini ai morti di Covid su Facebook: Daniele Belotti lo querela ... "Da tifoso accetto lo sfottò ma non al limite di trascendere ad accostare le vittime bergamasche di Covid trasportate con i camion militari con i tifosi atalantini".

