WRC, Rally di Portogallo: Evans leader nello shakedown (Di giovedì 20 maggio 2021) Questa mattina con lo shakedown di Paredes (4,60 km), in cui Elfyn Evans (Toyota) è stato il più veloce precedendo di due decimi Ott Tanak (Hyundai) , è iniziato il 54° Rally del Portogallo . Questa ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 20 maggio 2021) Questa mattina con lodi Paredes (4,60 km), in cui Elfyn(Toyota) è stato il più veloce precedendo di due decimi Ott Tanak (Hyundai) , è iniziato il 54°del. Questa ...

Advertising

drivingitalia : #WRC10: un nuovo trailer ci mostra il rally di Croazia - giornalemolise : Campionato Italiano WRC, oggi e domani il 53esimo #Rally di Salento - - Nextplayer_it : Il Rally di Croazia fa il suo debutto in WRC 10 - GamesPaladinsIT : Il Rally di Croazia fa il suo debutto in WRC 10 - Console_Tribe : Il Rally di Croazia fa il suo debutto in WRC 10 - -