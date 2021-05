Uccideva i pazienti per incassare i soldi della vestizione | la sentenza

(Di giovedì 20 maggio 2021) Arriva la: il conducente dell’ambulanzamorte è stato riconosciuto colpevole di per tre decessi. Ecco quanto trascorrerà in carcere. ambulanzamorte –Le cronache locali del catanese si erano riferite alla vicenda parlando del caso dell’ambulanzamorte. Un ossimoro, se si pensa che i veicoli del 118 dovrebbero salvare vite, piuttosto che stroncarle. Finalmente, giustizia è stata fatta. Il processo è arrivato a. La pena per il “barellieremorte” è esemplare, maggiore a quella chiesta dalla procura. Ecco i fatti, di agghiacciante crudeltà, che hanno portato a quest’esito. Unaesemplare, per un gesto inqualificabile L’imputato è DG, barelliere di un ambulanza privata di ...

La tecnica, contesta la Procura di Catania, era quella di iniettare aterminali un'iniezione d'aria nelle vene, nel tragitto su ambulanze private dall'ospedale a casa, procurando il loro ...i suoiiniettando a questi ultimi aria nelle vene , poi sosteneva che il loro decesso fosse avvenuto per cause naturali . La Corte d'Assise di Catania ha condannato all'ergastol o l'...La Prima Corte d'Assise di Catania ha condannato all'ergastolo davide garofalo, per omicidio aggravato e estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'imputato, in qualità di barelliere, è accusato di av ...La prima Corte d'assise di Catania ha condannato all'ergastolo Davide Garofalo, 46 anni, a conclusione del processo di primo grado per omicidio aggravato ...