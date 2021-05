Torre del Greco in allarme, avvelenati gatti in strada: sono tutti morti (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Durante la mattinata di ieri a Torre del Greco sono stati trovati 3 gatti morti avvelenati da chissà chi. Una persona o un gruppo sicuramente spregevole senza nessun rispetto per gli animali. I residenti ora sono in allerta perché hanno paura che ciò possa accadere di nuovo e magari questa volta non a randagi ma ai loro amici pelosi. Tra l’altro per tutta la mattina i cittadini sono stati costretti a vedere con i propri occhi questo scempio finché una volontaria non ha deciso di seppellirli nel proprio giardino. Queste le parole di Martina Desiderio che ha provveduto a denunciare il tutto via Facebook: “Stamane presso via resina nuova di Torre del Greco sono stati ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Durante la mattinata di ieri adelstati trovati 3da chissà chi. Una persona o un gruppo sicuramente spregevole senza nessun rispetto per gli animali. I residenti orain allerta perché hanno paura che ciò possa accadere di nuovo e magari questa volta non a randagi ma ai loro amici pelosi. Tra l’altro per tutta la mattina i cittadinistati costretti a vedere con i propri occhi questo scempio finché una volontaria non ha deciso di seppellirli nel proprio giardino. Queste le parole di Martina Desiderio che ha provveduto a denunciare il tutto via Facebook: “Stamane presso via resina nuova didelstati ...

