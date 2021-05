Salvini spegne le speranze | “Con Francesca nessun matrimonio”

(Di giovedì 20 maggio 2021)smentisce le voci su unconVerdini. Il leader della Lega assicura: “Sto benissimo con la mia fidanzata” Niente fiori d’arancio per MatteoVerdini. Dopo le insistenti voci di untra i due, il leader della Lega smentisce la notizia durante la sua ospitata a Zona bianca su Rete 4. Queste le sue parole: “Io sto benissimo con la mia fidanzata, ma ilnon è in programma”. La storia Il segretario del Carroccio Matteoe la 28enne si sono conosciuti nell’aprile 2019. Da allora non si sono più lasciati. Dopo essere usciti ufficialmente e pubblicamente allo scoperto, si sono più volte mostrati sui social, oltre ad essere stati paparazzati in svariate occasioni dai magazine di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salvini spegne

IL GIORNO

, Meloni e Tajani hanno ricevuto dall'uomo dei vaccini per la Lombardia la richiesta di non ... Stesso discorso per Milano, dove, ormai messo da parte Gabriele Albertini , sianche l'...: "Avremo candidati vincenti" Il 'niet' di Bertolasodi fatto le speranze del centrodestra, alimentate anche questa mattina dal coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani : "Per il ...Il presidente della Repubblica, in visita a una scuola elementare romana, sembra sfilarsi dalla possibilità di accettare di correre per un secondo ...Le rassicurazioni da Forza Italia. A scacciare le voci di un possibile peggioramento delle condizioni di salute dell’ex premier si sono aggiunte anche le dichiarazioni dell’ex sottosegretario forzista ...