QUATTRO STUDI SULLE REAZIONI AVVERSE DELLE MASCHERINE IN AMBIENTE SANITARIO (Di giovedì 20 maggio 2021) Leggimi l’articolo REAZIONI AVVERSE DELLA PELLE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NEGLI OPERATORI SANITARI La sindrome respiratoria acuta grave (SARS) è stata riconosciuta per la prima volta nel febbraio 2003. È la prima nuova malattia grave e facilmente trasmissibile ad emergere nel 21 ° secolo. Gli operatori sanitari nei paesi colpiti sono stati esposti all’uso regolare di dispositivi di protezione individuale (DPI) come maschera N95, guanti e camici. Il nostro obiettivo era STUDIare la prevalenza di REAZIONI cutanee AVVERSE ai DPI tra gli operatori sanitari a Singapore durante l’epidemia di SARS. Il personale SANITARIO del National Skin Center e dell’ospedale Tan Tock Seng è stato intervistato utilizzando questionari. Di coloro che sono stati invitati a ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Leggimi l’articoloDELLA PELLE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NEGLI OPERATORI SANITARI La sindrome respiratoria acuta grave (SARS) è stata riconosciuta per la prima volta nel febbraio 2003. È la prima nuova malattia grave e facilmente trasmissibile ad emergere nel 21 ° secolo. Gli operatori sanitari nei paesi colpiti sono stati esposti all’uso regolare di dispositivi di protezione individuale (DPI) come maschera N95, guanti e camici. Il nostro obiettivo eraare la prevalenza dicutaneeai DPI tra gli operatori sanitari a Singapore durante l’epidemia di SARS. Il personaledel National Skin Center e dell’ospedale Tan Tock Seng è stato intervistato utilizzando questionari. Di coloro che sono stati invitati a ...

Advertising

dangeloalfo : RT @Jack_Walen: Le quattro mensilità spostate, probabilmente non saranno le uniche. Agnelli sta preparando un nuovo piano di studi per altr… - XanZar10 : RT @Jack_Walen: Le quattro mensilità spostate, probabilmente non saranno le uniche. Agnelli sta preparando un nuovo piano di studi per altr… - sBorrovic : RT @Jack_Walen: Le quattro mensilità spostate, probabilmente non saranno le uniche. Agnelli sta preparando un nuovo piano di studi per altr… - IAmAntipatico : RT @Jack_Walen: Le quattro mensilità spostate, probabilmente non saranno le uniche. Agnelli sta preparando un nuovo piano di studi per altr… - Jack_Walen : Le quattro mensilità spostate, probabilmente non saranno le uniche. Agnelli sta preparando un nuovo piano di studi… -