Parma | torna Buffon? Krause fa impazzire i tifosi – FOTO

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tramite un tweet, il presidente delKayleha fattoin merito a un possibile ritorno di Gianluigi«Quando troverò un folle più folle di me lo seguirò». Nel post partita di Atalanta Juve,ha risposto così sul suo futuro dopo l’addio alla Juventus. Tra le ipotesi circolate c’è anche un romantico ritorno alin Serie B. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 In questo senso, l’ultimo tweet del presidente del club emiliano Kylefagialloblù. «Eccitato di annunciato presto la nostra prossima firma», ha scritto. Un indizio relativo al ritorno di? Staremo a vedere. Excited to announce ...

il Resto del Carlino

Tramite un tweet, il presidente del Parma Kyle Krause ha fatto impazzire i tifosi in merito a un possibile ritorno di Gianluigi Buffon "Quando troverò un folle più folle di me lo seguirò". Nel post partita di Atalanta Juve, Buffon ha risposto così sul suo futuro dopo l'addio alla Juventus. Tra le ipotesi circolate c'è anche un romantico ritorno a Parma in Serie B. In questo senso, l'ultimo tweet del presidente del club emiliano Kyle Krause fa impazzire i tifosi gialloblù. «Eccitato di annunciato presto la nostra prossima firma», ha scritto. Un indizio relativo al ritorno di Buffon? Staremo a vedere.