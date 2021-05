Origin Of Symmetry dei Muse compie 20 anni e ritorna in un’edizione speciale: tutti i dettagli (Di giovedì 20 maggio 2021) Cari vecchi – me compreso – sapere che Origin Of Symmetry dei Muse abbia conseguito il 20esimo anno di età ci fa capire tante cose. Sembra ieri, infatti, quando per la prima volta abbiamo ascoltato New Born, Bliss, Plug In Baby e la versione elettrica di Feeling Good. Il secondo disco di Matthew Bellamy usciva il 17 luglio 2001 a due anni dall’esordio con Showbiz (1999) consacrando la band britannica al successo mondiale. Su tutto ciò che riguarda Origin Of Symmetry dei Muse abbiamo già conosciuto il cofanetto Origin e proprio dal successo del box Matthew Bellamy e soci hanno deciso di restituire il favore ai fan con una nuova edizione del disco. I 20 anni di Origin Of Symmetry ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Cari vecchi – me compreso – sapere cheOfdeiabbia conseguito il 20esimo anno di età ci fa capire tante cose. Sembra ieri, infatti, quando per la prima volta abbiamo ascoltato New Born, Bliss, Plug In Baby e la versione elettrica di Feeling Good. Il secondo disco di Matthew Bellamy usciva il 17 luglio 2001 a duedall’esordio con Showbiz (1999) consacrando la band britca al successo mondiale. Su tutto ciò che riguardaOfdeiabbiamo già conosciuto il cofanettoe proprio dal successo del box Matthew Bellamy e soci hanno deciso di restituire il favore ai fan con una nuova edizione del disco. I 20diOf...

Advertising

IndieForBunnies : I #Muse celebrano i 20 anni di 'Origin Of Symmetry' pubblicando una nuova versione remix dell'album | IndieForBunni… - morena_faenza : RT @rockolpoprock: Muse, una riedizione di ‘Origin Of Symmetry’ per i 20 anni: subito una nuova versione di ‘Citizen Erased’ - rockolpoprock : Muse, una riedizione di ‘Origin Of Symmetry’ per i 20 anni: subito una nuova versione di ‘Citizen Erased’… - _tearsricochet : I Muse che annunciano di botto Origin of Symmetry XX anniversary remixx così di botto mi stanno facendo sentire vecchis - pirateofcydonia : VAI TER REMAKE DE ORIGIN OF SYMMETRY VEI AKSAJDHSKDJ -