OPA Guala Closures | adesioni oltre l’11%

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Special Packaging Solutions Investment sulle azionirisulta che oggi, 20 maggio 2021, sono state presentate 130 richieste di, che portano complessivamente a 3.658.380 le richieste di, pari all’11,35710% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 18 maggio 2021, terminerà il prossimo 7 giugno 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 4 e 7 giugno 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : OPA Guala

QuiFinanza

In corso l'offerta pubblica di acquisito volontaria totalitaria di NAF 2 su ASTM . L'operazione ...pubblica di acquisito obbligatoria totalitaria di Special Packaging Solutions Investments su...L'operazione terminerà il 4 giugnoClosures : Special Packaging Solutions lancia, con finalità di delisting, a 8.2 euro. L'operazione terminerà il 7 giugno Aumento di capitale - - - - Cda ...Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Special Packaging Solutions Investment sulle azioni ...Il Cda di Guala Closures ha ritenuto che il corrispettivo di 8,2 euro per azione proposto da InvestIndustrial per l'Opa obbligatoria totalitaria sia congruo da un punto di vista finanziario. Lo dice ...