Ong tedesca in arrivo a Palermo, Salvini: "Il governo faccia come in Spagna e difenda i confini" (Di giovedì 20 maggio 2021) ROMA – "In Spagna (con governo di sinistra) schierato l'esercito ed espulsi in poche ore cinquemila clandestini, in Italia in arrivo a Palermo, con l'invito del sindaco Pd, nave Ong tedesca con 415 a bordo. Chiedo al governo italiano di fare lo stesso e difendere i confini, non penso che il premier spagnolo verrà indagato per sequestro di persona…". E' quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini. L'articolo L'Opinionista.

