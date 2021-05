“Non hanno fatto nulla per salvare Maradona”: pm pronti a cambiare l’accusa per i 7 indagati. E spunta una firma falsificata del Pibe de Oro (Di giovedì 20 maggio 2021) Si infittisce il giallo sulla morte di Diego Armando Maradona. Stando a quanto riporta la stampa argentina la procura di San Isidoro, che sta indagando sulla scomparsa del Pibe de Oro avvenuta lo scorso 25 novembre, è pronta a cambiare il capo d’imputazione nei confronti delle sette persone al momento sotto indagini: omicidio volontario. Secondo l’accusa, il dottor Leopoldo Luque, medico personale di Maradona, e le altre sei persone indiziate, non avrebbero fatto nulla per impedire la morte del campione argentino. Se gli inquirenti riuscissero a provarlo, i sette rischierebbero una pena che va dagli 8 ai 25 anni di reclusione. La stampa argentina ricorda che la perizia sulla morte di Maradona – ufficialmente avvenuta per arresto cardiaco – ha stabilito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Si infittisce il giallo sulla morte di Diego Armando. Stando a quanto riporta la stampa argentina la procura di San Isidoro, che sta indagando sulla scomparsa delde Oro avvenuta lo scorso 25 novembre, è pronta ail capo d’imputazione nei confronti delle sette persone al momento sotto indagini: omicidio volontario. Secondo, il dottor Leopoldo Luque, medico personale di, e le altre sei persone indiziate, non avrebberoper impedire la morte del campione argentino. Se gli inquirenti riuscissero a provarlo, i sette rischierebbero una pena che va dagli 8 ai 25 anni di reclusione. La stampa argentina ricorda che la perizia sulla morte di– ufficialmente avvenuta per arresto cardiaco – ha stabilito ...

