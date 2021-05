Natalia Paragoni paradisiaca | l’abito bianco è inesistente | un incanto per gli occhi

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 20 maggio 2021) Davvero uno scatto strepitoso l’ultimo postato da. L’ex corteggiatrice e fidanzata di Andrea Zelletta, reduce dal successo del “GF Vip”, ha postato un ritratto mozzafiato che rende merito al suo fisico da sogno. Curve da sballo e vestitinohanno fatto venire il capogiro agli ammiratori, che si sono prodigati in enormi complimenti. D’altronde come si fa a restare indifferenti di fronte a tanta sensualità? leggi anche l’articolo —> Elisa Isoardi irresistibile su Instagram, gambe da sogno: c’è da impazzire Classe 1997, nata a Piantedo, in provincia di Sondrio il 24 dicembre,è una bellissima modella, nota al pubblico anche per essere la fidanzata dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Andrea Zelletta, conosciuto nella ...