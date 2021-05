Medio Oriente: per Hamas possibile un "cessate il fuoco imminente", Israele va avanti (Di giovedì 20 maggio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Biden ha telefonato al premier israeliano per dirgli che si attende una "significativa de-escalation oggi". Ma Netanyahu si dice "determinato" a continuare le operazioni a Gaza. Suonano sirene di allarme nel sud di Israele: ripreso lancio di razzi dalla Striscia Leggi su rainews (Di giovedì 20 maggio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Biden ha telefonato al premier israeliano per dirgli che si attende una "significativa de-escalation oggi". Ma Netanyahu si dice "determinato" a continuare le operazioni a Gaza. Suonano sirene di allarme nel sud di: ripreso lancio di razzi dalla Striscia

