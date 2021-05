Juve, per il dopo Buffon c’è una vecchia conoscenza della Serie A (Di giovedì 20 maggio 2021) Secondo Strettynews, la Juventus starebbe cercando l’ex Sampdoria Romero per sostituire Buffon come secondo portiere. La Juventus, battendo ieri sera 1-2, l’Atalanta, ha vinto la sua quattordicesima Coppa Italia. Buffon, che ha giocato da titolare la finale, ha vinto la sesta Coppa Italia della sua carriera, nessun calciatore conta così tanti successi in questa competizione. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 maggio 2021) Secondo Strettynews, lantus starebbe cercando l’ex Sampdoria Romero per sostituirecome secondo portiere. Lantus, battendo ieri sera 1-2, l’Atalanta, ha vinto la sua quattordicesima Coppa Italia., che ha giocato da titolare la finale, ha vinto la sesta Coppa Italiasua carriera, nessun calciatore conta così tanti successi in questa competizione. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

