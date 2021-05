Guess | creare a tu per tu con la Gen Z

(Di giovedì 20 maggio 2021) «Stavamo cercando un progetto che ci mettesse in contatto con la parte più importante del nostro mercato attuale e futuro, ma che lo facesse in modo innovativo, che risultasse naturale per i nativi digitali che stiamo cercando di raggiungere» fa sapere Paul Marciano, Chief Creative Officer di GUESS?.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Guess creare

Il Videogame Post.blog

ha creato una colorata capsule collection di orologi a sostegno del Pride Month 2021 attraverso una nuova partnership con The Trevor Project . Per aiutare a sostenere econsapevolezza per ...... e EIM che usa la fibra di canapa, resistente ed ecologica,sta ripartendo da zero e ... Fino ad ora ne hanno riciclate oltre 25 miliardi, riutilizzandole pervari materiali, uno dei quali è ...