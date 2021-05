Giro d’Italia, Gianluca Brambilla contro Bennett: “A volte è meglio guardare un po’ di gare in TV, così puoi imparare” (Di giovedì 20 maggio 2021) Doveva essere una giornata dalle grandi chance personali per Gianluca Brambilla. Invece, il finale della tappa odierna con arrivo a Bagno di Romagna, non ha affatto sorriso al trentatreenne della Trek-Segafredo, retrocesso al quarto posto per via di una deviazione ai danni di George Bennett in prossimità della linea del traguardo. Lo stesso Brambilla aveva alimentato l’azione finale che ha deciso i contendenti per la vittoria di tappa, attaccando in prima persona sull’ascesa conclusiva del giorno, il Passo del Carnaio; GPM a cui hanno resistito soltanto lui, lo stesso Bennett, Christopher Hamilton e il vincitore di tappa Andrea Vendrame. Brambilla e Bennett si sono fatti ingannare dalla coppia formata dall’azzurro e dall’australiano alzando bandiera bianca a 2,8 ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Doveva essere una giornata dalle grandi chance personali per. Invece, il finale della tappa odierna con arrivo a Bagno di Romagna, non ha affatto sorriso al trentatreenne della Trek-Segafredo, retrocesso al quarto posto per via di una deviazione ai danni di Georgein prossimità della linea del traguardo. Lo stessoaveva alimentato l’azione finale che ha deciso i contendenti per la vittoria di tappa, attaccando in prima persona sull’ascesa conclusiva del giorno, il Passo del Carnaio; GPM a cui hanno resistito soltanto lui, lo stesso, Christopher Hamilton e il vincitore di tappa Andrea Vendrame.si sono fatti ingannare dalla coppia formata dall’azzurro e dall’australiano alzando bandiera bianca a 2,8 ...

