Giro d’Italia 2021, brutta caduta per Alessandro De Marchi. Il friulano è stato portato via in ambulanza (Di giovedì 20 maggio 2021) L’ex maglia rosa Alessandro De Marchi (Israel Start-Up) è stato vittima di una brutta caduta, non inquadrata dalle telecamere, nelle prime fasi dell’odierna dodicesima tappa del Giro d’Italia 2021, la Siena-Bagno di Romagna. Il corridore friulano è stato prima immobilizzato e, successivamente, portato via in ambulanza. Stante quanto riportato dal telecronista Rai Andrea De Luca, De Marchi ha subito un trauma toracico. Inoltre, sempre secondo quanto dichiarato da De Luca, si sospetta che Alessandro abbia subito una frattura della clavicola. Ad ogni modo, il telecronista Rai ha anche fatto sapere che il corridore non ha mai perso ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) L’ex maglia rosaDe(Israel Start-Up) èvittima di una, non inquadrata dalle telecamere, nelle prime fasi dell’odierna dodicesima tappa del, la Siena-Bagno di Romagna. Il corridoreprima immobilizzato e, successivamente,via in. Stante quanto ridal telecronista Rai Andrea De Luca, Deha subito un trauma toracico. Inoltre, sempre secondo quanto dichiarato da De Luca, si sospetta cheabbia subito una frattura della clavicola. Ad ogni modo, il telecronista Rai ha anche fatto sapere che il corridore non ha mai perso ...

